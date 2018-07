POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Viernheim (ots) - Am Donnerstag (05.) wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr im ersten Obergeschoss des Parkhauses des Rhein-Neckar-Zentrums ein geparkter roter Toyota Yaris beschädigt. Der Unfallgegner war vermutlich beim Ein- oder Ausparken an den Pkw gestoßen. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher mit seinem Fahrzeug davon und hinterließ einen Sachschaden von über eintausend Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

