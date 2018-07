POL-DA: Rundballenpresse und Stoppelacker brennen ab

Riedstadt-Erfelden (ots) - Am späten Freitagnachmittag (06.07.) kam es um 18.00 Uhr zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Rundballenpresse auf einem Stoppelacker in Riedstadt- Erfelden. Ein Landwirt aus Riedstadt bemerkte zunächst eine Funktionsstörung an der Rundballenpresse. Bei der anschließenden Kontrolle stellte der Erfelder Landwirt fest, dass sich die Maschine schon stark erhitzt hatte und anfing zu qualmen. Noch während der Traktor von der Ballenpresse mit Hilfe eines zweiten Landwirtes abgekuppelt wurde, begann die Maschine zu brennen. Durch die Flammen wurde die Rundballenpresse komplett zerstört, der abgekuppelte Traktor leicht beschädigt und der Stoppelacker brannte ab, bzw. die Flammen durch die Feuerwehren aus Erfelden, Leeheim und Wolfskehlen abgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird mit 30.000.- Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt.

