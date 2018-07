Bensheim (ots) - Gegen einen 38 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (5.7.) von der Polizei festgenommen wurde, hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Kurz nach 23 Uhr eilten vier von Zeugen alarmierte Streifen der Polizei in Heppenheim und Bensheim in die Hasengasse. Aus noch nicht bekannten Gründen soll dort ein 38 Jahre alter Mann mit einem Anwohner der Straße in Streit geraten sein und diesen zu seiner Wohnanschrift verfolgt haben. Auf diesem Weg soll der Attackierte dabei mit Steinen von seinem Verfolger beworfen und verletzt worden sein. Auch an der Haustür soll der Beschuldigte nicht von seinem Vorhaben abgelassen und versucht haben, gewaltsam die Tür zu öffnen, wobei er zudem einen erheblichen Sachschaden verursacht haben soll. Aufgeweckt durch den Lärm eilten die zwei 60 Jahre alten Vermieter des Hauses hinzu. Durch deren Erscheinen konnte der 38-Jährige zunächst von dem Hauseingang vertrieben werden. Jedoch soll der Beschuldigte nur wenige Minuten später, nunmehr bewaffnet mit einem Messer, zurückgekehrt und wiederholt die Hausbewohner attackiert haben. Im Rahmen der Abwehr des Angriffes erlitten beide 60-Jährigen leichte Verletzungen in Form von Schnitten und Prellungen. Hierauf soll der Beschuldigte die Flucht angetreten und versucht haben, sich in einer angrenzenden Wohnung eines Bekannten zu verstecken. Dort wurde er von den eingesetzten Streifen angetroffen. Bei der Festnahme des Beschuldigten zeigte sich der Bensheimer äußerst aggressiv und ging sofort auf die Beamten los. Bei einem anschließenden Gerangel gelang es dem 38 Jahre alten Mann in Richtung eines Beamten zu spucken. Im weiteren Verlauf wehrte er sich zudem heftig mit Tritten und Schlägen. Schließlich konnte der mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehende Mann überwältigt und festgenommen werden. Die genauen Hintergründe für das Verhalten des Mannes und die Ursache des Streites sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat bereits einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls beim Haftrichter gestellt. Über diesen soll im Laufe des Nachmittags entschieden werden.

