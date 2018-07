Darmstadt (ots) - Einen grauen VW Golf hat ein bislang unbekannter Täter nach einem Einbruch in den frühen Freitagmorgenstunden (06.07.2018) in der Pallaswiesenstraße entwendet. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Kriminelle zwischen 01.00 Uhr und 08.30 Uhr über ein offenes Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen fand der Täter nicht nur ein Handy, einen Tablet-Computer und Werkzeuge sondern auch den Schlüssel zu einem im Hof des Anwesens abgestellten VW Golf. Diesen entwendete er. An dem Auto sind oder waren die amtlichen Kennzeichen DA-E 7297 angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des grauen VW Golfs geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

