Bürstadt (ots) - Einen weißen Audi SQ 7 im Wert von über 100.000,- Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (06.07.2018) im St.-Marianne-Weg entwendet. Das Auto wurde letztmalig am Donnerstagabend (05.07.2018) auf einem Stellplatz gesehen. Am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Zur Tatzeit waren die amtlichen Kennzeichen HP-NR 395 an dem Audi angebracht. Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Bergstraße hat die Ermittlungen zu den Tätern und zum Verbleib des Fahrzeuges übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei den Ermittlern zu melden.

