POL-DA: Lampertheim: Randalierer hinterlassen Spuren auf Spielplatz

Lampertheim (ots) - In der Nacht zum Freitag (5.-6.7) haben drei Jugendliche auf einem Spielplatz in der Sophie-Scholl-Straße randaliert und einen Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht. Das laute Treten gegen die Spielgeräte, verbunden mit dem lauten Geschrei des wütenden Trios, hatte kurz nach Mitternacht die Aufmerksamkeit der Anwohner geweckt. Die umgehend verständigte und schnell hinzugeeilte Polizeistreife stellte die Randalierer, bei denen es sich um drei junge Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handelt, noch in Tatortnähe. Wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung werden sich alle drei Beschuldigten nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell