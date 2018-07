Darmstadt (ots) - Nach dem Diebstahls eines E-Bikes im Wert von rund 3.000 Euro am vergangenen Donnerstag (28.06.2018) zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr suchen die Ermittler der Polizeistation Pfungstadt Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben können oder den Täter bei der Tatausführung beobachtet haben.

Das schwarze E-Bike der MarkeRotwild, Modell RC+FS, war zur Tatzeit in der Heidelberger Landstraße abgestellt und mit einem Kettenschloss am Geländer der Modaubrücke gesichert. Zudem befand sich der Computer für den Betrieb des Elektromotors nicht an dem Fahrrad.

Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 entgegen.

