POL-DA: Bergstraße/ Bürstadt/ Biblis: Wer erkennt sein KTM-Trekkingrad wieder?

Bergstraße/ Bürstadt/ Biblis (ots) - Die Polizei in Lampertheim sucht nach der Sicherstellung eines schwarzen Trekkingrades der Marke KTM den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Ein 38 Jahre alter Mann aus Biblis ist am 1. Juli mit dem Fahrrad gegen eine Verkehrsinsel in der St.-Wendelin-Straße in Bürstadt geprallt. Er gab vor, dass das Rad ihm gehöre, obwohl er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Zudem ist es den Beamten nicht entgangen, dass die Rahmennummer abgeschliffen und überlackiert ist. Es besteht der Verdacht, dass das schwarze Trekkingrad gestohlen sein könnte, zumal der Zustand sehr gut ist und der Neuwertpreis bei gut 900 Euro liegt.

Wer sein Eigentum wiedererkennt oder weiß, wem es gehört, meldet sich bitte unter der 06206 / 9440-0 bei der Ermittlungsgruppe (DEG).

