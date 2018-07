POL-DA: Ober-Ramstadt: Nach Diebstahl von Bier folgt Strafanzeige

Ober-Ramstadt (ots) - Drei Jugendliche werden sich zukünftig wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Verdachts des Hausfriedensbruchs strafrechtlich verantworten müssen. In der Nacht zum Donnerstag (4.-5.7) hatte das Trio unberechtigt die Garage eines Restaurants in der Darmstädter Straße betreten und mehrere Kästen Bier entwendet. Zeugen beobachteten gegen 1.30 Uhr die drei Diebe und verständigten umgehend die Polizei. Dank des Zeugenhinweises und der detaillierten Beschreibung wurden die zwei 21 Jahre alten jungen Männer und ihre 19-jährige Begleiterin bereits in wenigen Metern Entfernung zum Tatort von einer hinzugeeilten Streife beim Verzehr der gestohlenen Getränke angetroffen. Die Flaschen wurden sichergestellt und konnten dem Besitzer wieder zurückgegeben werden. Eine Anzeige wurde gefertigt.

