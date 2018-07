Darmstadt-West (ots) - Die Anwesenheit eines 15-Jährigen in der Wohnung eines Hochhauses in der Eschollbrückerstraße hat offenbar einen Einbrecher am Mittwochabend (4.7.) von seinem weiteren Vorhaben, nach Beute zu suchen, abgehalten. Gegen 22.30 Uhr bemerkte der 15-Jährige die offen stehende Eingangstür der Wohnung und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Unbekannte in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr das neben einem Einkaufsmarkt gelegene Hochhaus und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Dort nahm er vermutlich die Anwesenheit des Jugendlichen war und flüchtete, ohne weiter nach Wertgegenständen zu suchen. Der 15-Jährige bemerkte den Kriminellen zunächst nicht, doch die offen stehende Eingangstür weckte die Aufmerksamkeit des Bewohners. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/ 22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche wird unter der Telefonnummer 06151/969-0 von den Ermittlern entgegengenommen.

