POL-DA: Mörfelden: Frau entpuppt sich als Einbrecherin

Mörfelden (ots) - Eine fremde Frau ist am Mittwochmittag (4.7) in der Rosengartenstraße in einem Mehrfamilienhaus gesehen worden, in dem kurz vorher eine Wohnung aufgebrochen wurde. Die Tatverdächtige verließ gegen 12 Uhr eiligst das Haus, nachdem sie durch eine Bewohnerin im Treppenhaus angesprochen wurde. Aus der eingebrochenen Wohnung im ersten Obergeschoss fehlt Schmuck im Wert von über 1000 Euro. Die Tür wurde für die Tat aufgehebelt.

Die tatverdächtige Frau ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Die sehr schlanke Frau hatte ihre braunen Haare zu einem Zopf zusammengebunden.

Wer weitere Hinweise zu der Gesuchten geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Rüsselsheim. Telefon: 06142 / 696-0

