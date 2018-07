POL-DA: Heppenheim: Ignoranz zieht Anzeige nach sich

Heppenheim (ots) - Die Ignoranz eines 55 Jahre alten Lastwagenfahrers aus Baden brachte ihm am Ende eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Der Mann stand am Mittwochabend (4.7) behindernd mit seinem Gespann in der Lise-Meitner-Straße. Anweisungen der Kommunalpolizei ignorierte er geflissentlich, so dass eine Polizeistreife gerufen werden musste. Bei der Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der Führerschein des Lastwagenfahrers seit Mitte April abgelaufen ist. Neben der Anzeige wurde ihm das Weiterfahren untersagt. Um den Lastwagen kümmerte sich im Anschluss ein Abschleppunternehmen

