Darmstadt (ots) - Am Dienstag (3.7.) haben ungebetene Besucher ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus im Donnersbergring getrieben. In der Zeit zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Diebe Zutritt zu dem der Sandbergstraße gegenüberliegenden Mehrparteienhaus, drangen gewaltsam in zwei Wohnungen ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Schmuck und flüchten mit ihrem Diebesgut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

