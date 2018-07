Breuberg (ots) - Wie der Polizei erst am Dienstag (3.7) gemeldet wurde, hat eine Woche zuvor (26.6) ein Trickbetrüger bei einem über 80 Jahre alten Mann versucht, mehrere Hundert Euro zu erbeuten. Der Unbekannte sprach den Senior im Bereich eines Discount-Marktes in der Wertheimer Straße in Neustadt an. Als angeblich ehemaliger Arbeitskollege wollte er drei Lederjacken verschenken. Im weiteren Verlauf wollte er jedoch über 600 Euro dafür haben. Der Betrug fiel letztendlich in der Bank auf, als der Senior das Geld am Schalter abheben wollte. Der angebliche Arbeitskollege, der vor der Bank gewartet hat, war zwischenzeitlich verschwunden. Zurück blieben die Jacken aus minderwertigem Kunstleder.

Die Kriminalpolizei in Erbach (K 23) hofft, dass Passanten den Vorfall am Dienstag, den 26. Juni um 11 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf eine dunkle Limousine mit auswärtigem Kennzeichen geben können. Der gesuchte Betrüger ist etwa 60 Jahre alt, hat kurze Haare und eine dunkle südländische Hautfarbe. Die Beamten des Betrugskommissariats sind unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen

