POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Rucksack aus Auto gestohlen/ Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Seeheim-Jugenheim (ots) - Am Dienstagvormittag (3.7.) geriet ein dunkelblauer Ford Fiesta im Pauerweg in das Visier Krimineller. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr schlugen die noch unbekannten Diebe die Scheibe des Fahrzeuges ein und verschaffen sich so Zugang zum Innenraum. Dort entwendeten sie einen Rucksack vom Beifahrersitz und flüchteten mit ihrer Beute. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

