POL-DA: Rüsselsheim: Blauer Yamaha-Motorroller gestohlen (GG-F 151)

Rüsselsheim (ots) - Ein in der Grabenstraße mit Lenkerschloss gesicherter blauer Motorroller der Marke Yamaha, wurde in der Nacht zum Mittwoch (04.07.)durch Unbekannte gestohlen. An dem Kraftrad ist das Kennzeichen GG-F 151 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell