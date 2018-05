POL-GG: Unfallflucht im Gewerbegebiet - Zeugen gesucht!

Kelsterbach (ots) - Am 04.05.2018 wurde ein dunkelgrüner Pkw der Marke Opel in Kelsterbach im Fasanenweg durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Opel hat an der Front eine deutliche Beschädigung davongetragen. Abgestellt wurde das Fahrzeug am 04.05.2018 von 05:10 Uhr bis 12:30 Uhr. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Konnte jemand den Unfall beobachten oder auffällige Fahrzeuge in dem genannten Zeitraum feststellen?

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Dienstgruppenleiter-V. Matern, PK



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell