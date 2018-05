POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Parkplatz-Unfall gesucht

Heppenheim (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tiergartenstraße ist ein gelbes Auto am Donnerstag (3.5.2018) zwischen 11.30 Uhr und 22.30 Uhr beim Rangieren gegen einen grauen Lada gestoßen und weggefahren. Die Beifahrertür des Lada wurde dabei für etwa 800 Euro beschädigt. Die Polizei in Heppenheim sucht den verantwortlichen Fahrer des gelben Autos sowie Zeugen, die Hinweise geben können. Telefonisch sind die Beamten unter der 06252 / 706-0 zu erreichen.

