POL-DA: Darmstadt: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Darmstadt (ots) - Ein bislang noch unbekannter Trickdieb hatte es am Donnerstagmittag (03.05.) auf eine Seniorin abgesehen. Gegen 11.45 Uhr klingelte der Kriminelle bei der Darmstädterin und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich seien Bakterien im Wasser der Rentnerin, weshalb ihn die 90-Jährige in die Wohnung ließ. Hier lenkte der Unbekannte die Rentnerin im Badezimmer geschickt ab und durchsuchte währenddessen die Zimmer nach Beute. Erst am frühen Abend bemerkte die Frau den Diebstahl von Bargeld aus ihrer Wohnung. Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor gleichgelagerten Maschen. Seien Sie immer misstrauisch, wenn sich Unbekannte unter einem Vorwand Zutritt zu ihrem Anwesen verschaffen wollen. Haben Sie oder ihr Vermieter die Handwerker bestellt? Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson oder verständigen Sie uns über den Notruf 110.

