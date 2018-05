Lorsch (ots) - Nachdem am Mittwochmorgen (2.5.2018) zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr ein Firmentransporter in der Industriestraße, Bereich Rudolf-Diesel-Weg, angefahren wurde, ermittelt jetzt die Polizei wegen Unfallflucht. Beschädigt wurde die hintere Stoßstange des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich von der Örtlichkeit. Zeugen die den Unfall bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

