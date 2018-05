POL-DA: Bürstadt: In Schlangenlinien und Bier trinkend auf dem Fahrrad

Bürstadt (ots) - Einen 31 Jahre alten Radfahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagabend (03.05.) in der Mainstraße. Zuvor kam der 31-Jährige den Beamten auf seinem Drahtesel in Schlangenlinien entgegen und nahm gerade einen kräftigen Schluck aus der Bierflasche.

Bei ihm fanden die Polizisten anschließend Utensilien mit Drogenanhaftungen. Ein Atemalkoholtest zeigte zudem 0,82 Promille an. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

