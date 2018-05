POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) - Am Donnerstag, den 03.05.18, 13.50 Uhr wurde in Groß-Gerau, Gernsheimer Str. ein geparktes Fahrzeug an dessen linkem Außenspiegel von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das flüchtende Fahrzeug wird von Zeugen als ein blaues Fahrzeug mit Kastenaufbau, sowie Werbeaufschrift in weißer oder gelber Farbe beschrieben. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Tel. 06152 / 1750

