POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Sechs Fahrzeuge beschädigt/Über 6000 Euro Schaden

Ginsheim-Gusdtavsburg (ots) - Sechs "Am Kupferwerk" geparkte Fahrzeuge wurden am Mittwochabend (02.05.) gegen 20.30 Uhr durch drei Unbekannte beschädigt. Die drei Männer zerkratzten beim Vorbeigehen die abgestellten Autos und richteten dadurch nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Schaden von über 6000 Euro an.

Bei den drei Unbekannten soll es sich laut Zeugen um Jugendliche im Alter zwischen zirka 15 und 18 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Einer der Täter trug eine rote Mütze. Ein weiterer Tatverdächtiger führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

