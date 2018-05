Hirschhorn (ots) - Ohne Beute sind Kriminelle bislang unerkannt geflüchtet, nachdem sie sich in der Nacht zum Donnerstag (2.-3.5.2018) in der Zeit zwischen 17 Uhr am Abend und 8 Uhr am Morgen gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Pflegeeinrichtung in der Rühlingstraße verschafften, indem sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür aufhebelten. Vergeblich suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen. Durch ihr Vorgehen verursachten sie dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

