Bensheim (ots) - Innerhalb weniger Stunden haben sich Kriminelle am Mittwoch (2.5.) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 15 Uhr auf noch nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in der Odenwaldstraße verschafft und in allen Räumen nach Wertsachen gesucht. Dabei erbeuteten die Diebe Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten bislang unerkannt. Wie die Diebe genau in das Haus und die Wohnung gelangten ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mit diesen ist die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252-7060,zu melden.

