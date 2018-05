Groß-Zimmern (ots) - Wegen des Verdachts des Wuchers hat die Polizei in Dieburg die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Schlüsseldiensten. Am Dienstagmorgen (1.5.) um kurz vor 10 Uhr hatten sich Anwohner in der Schillerstraße versehentlich aus ihrer Wohnung ausgesperrt. Sofort nahmen Sie die Suche nach einem Schlüsseldienst im Internet auf und wurden fündig. Auf die noch im Telefonat gestellte Frage nach den Kosten der Türöffnung teilte eine Mitarbeiterin des Kundendienstes mit, dass der Preis vor Ort nach Sichtung des Schlosses von einem Mitarbeiter festgelegt werde. Nach anderthalb Stunden Wartezeit erschien dann auch ein Mitarbeiter des vermeintlichen Notdienstes und veranschlagte noch vor Beginn seiner Arbeit einen Preis von 300 bis 500 Euro. Fünfzehn Minuten vergingen, in denen sich der Mann danach an der zugefallenen aber nicht verschlossenen Tür zu schaffen machte und diese nach Austausch des Schließzylinders öffnete. Nach Abschluss seiner Arbeit bestand dieser dann auf die Bezahlung einer Rechnung in Höhe von 1047,20 Euro und bewirkte mit Nachdruck die sofortige Abkassierung mittels EC-Karte. Die Höhe der Rechnung begründete er mit einem Feiertagszuschlag.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Hinterlegen Sie einen Ersatzschlüssel bei einer Person Ihres Vertrauens. Ist dies nicht möglich, dann lassen Sie sich nicht unter Druck setzten und vereinbaren Sie einen Festpreis. Fragen Sie nach möglichen Zuschlägen im Vorfeld. Beauftragen Sie ortsansässige Betriebe und holen Sie Erkundigungen über die Anfahrtskosten ein. Schauen Sie im Internet genau hin, denn manchmal haben auch Betriebe, die ihren Sitz irgendwo in Deutschland haben, eine örtliche Vorwahl. Bezahlen Sie auf Rechnung. Ein seriöser Schlüsseldienst hat keinen Grund von Ihnen Sofortzahlung zu verlangen und wird dies auch nicht tun. Im Zweifel und wenn Druck auf Sie ausgeübt wird, rufen sie die 110!

