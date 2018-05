POL-DA: Fürth: 10.000 Euro Sachschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Fürth/Krumbach (ots) - Am Mittwochabend (2.5.) um kurz vor 18 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Krumbach und dort im Weschnitzweg gemeldet. Dort kam es in einem Zimmer der Dachgeschoßwohnung zu einer Feuerentwicklung. Das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte verhinderte Schlimmeres. Die Flammen wurden schnell gelöscht und ein weiteres Ausbreiten auf andere Räume in dieser Wohnung verhindert. Alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Inwieweit ein heißes Bügeleisen möglicherweise ursächlich für den Brand ist, wird derzeit geprüft. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro beziffert. Neben der verständigten Polizei waren auch rund 60 Kräfte der Feuerwehr Fürth, Krumbach, Kröckelbach und Lindenfels im Einsatz.

