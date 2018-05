Wald-Michelbach (ots) - Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung hat die Polizei in Wald-Michelbach die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, nachdem bislang unbekannte Täter am Mittwochabend (2.5.) einen grauen Skoda, Model Roomster, in der Neckarstraße beschädigt haben. Das Auto stand in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr auf einer Parkfläche am Straßenrand, als Kriminelle die linke Fahrzeugseite auf noch nicht bekannte Weise zerkratzten. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mindestens 900 Euro. Laut Zeugenaussagen ist in diesem Zusammenhang ein Motorradfahrer mit schwarzem Helm in der Nähe des Wagens aufgefallen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe fragen: Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise geben die zur Aufklärung der Tat beitragen? Sachdienliches wird unter der Telefonnummer 06207/94050 entgegengenommen.

