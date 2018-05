POL-DA: Hoher Sachschaden nach Küchenbrand

Viernheim (ots) - Am späten Mittwochabend (02.05.) kam es um 22.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Viernheimer Kettelerstraße. Das Feuer brach in der Küche einer Wohnung im 2. Obergeschoss aus. Ursächlich für den Brand könnte nach ersten Erkenntnissen entzündetes Öl gewesen sein. Eine 51-jährige Bewohnerin zog sich bei Löschversuchen leichte Verletzungen an der Hand zu. Durch den Brand und das Löschwasser dürfte in den betroffenen Wohnungen im 2. und 1. OG ein Sachschaden von mindestens 100.000.- Euro entstanden sein. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei werden ihre Ermittlungen im Laufe des Tages vor Ort aufnehmen.

