POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Bürstadt (ots) - Die Polizei Lampertheim sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 02.05.2018, kurz nach 18:00 Uhr, in Bürstadt ereignet hatte. Dabei hatte der Fahrer eines Pkw die Bahnhofsallee befahren und beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel ein 12-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad am Arm gestreift. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich beide wieder. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrünen Suzuki, evtl. Geländewagen, handeln. Der Fahrer wird beschrieben als ca. 60 Jahre alt und 1.70 m bis 1.80 m groß. Er trug eine braune Brille und hatte kurze graue Haare. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim unter der Tel.-Nr. 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

