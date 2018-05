Pfungstadt (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Wagenlenkers, sucht die Polizei in Pfungstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am späten Sonntagabend (29.4.) kollidierte ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer in dem Kreisverkehr der Eschollbrücker Straße, wenige Hundert Meter vor einem dortigen Fastfood Restaurant, mit einem dunklen BMW. Um kurz vor 23 Uhr fuhr der Pfungstädter aus Richtung der Retfordtstraße mit seinem schwarzen Mountainbike in den Kreisel ein. Ihm folgte zeitversetzt ein dunkler BMW, der aus Richtung der Bundesstraße 426 einfuhr. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer, infolgedessen der 18-Jährige stürzte und sich dabei leicht verletzte. Sein Fahrrad blieb glücklicherweise unbeschädigt. Der Wagenlenker des BMW setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Eine Beschreibung des Fahrzeugführers liegt derzeit nicht vor. Die Farbe des Autos wird als dunkelblau oder schwarz beschrieben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Spuren der Kollision im Frontbereich des Wagens befinden. Wer den Unfall beobachtet hat, Angaben zum Unfallhergang machen oder Hinweise zu dem beschriebenen Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 zu melden.

