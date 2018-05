POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots) - Am Montag, den 30.04.2018, wurde in der Albert-Schweitzer-Straße 22, in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr, ein geparkter, silberner Mercedes CLK am Fahrzeugheck rechts beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug des Geschädigten konnte schwarzer Fremdlack festgestellt werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden.

