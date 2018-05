Reichelsheim (ots) - Ein schwarzer Fiat Punto wurde am Freitagabend (27.4.2018) auf den Weg nach Michelstadt auf der Bundesstraße 47 in Ober-Kainsbach, Bereich Vierstöck-Spreng, aus einer Linkskurve getragen. Hierbei überfuhr das Fahrzeug gegen 19 Uhr ein Leitpfosten und Verkehrsschild. Der 30 Jahre alte Fahrer aus Reichelsheim gab gegenüber der Polizei an, dass ihm zum Unfallzeitpunkt ein grüner SUV der Marke Suzuki entgegen gefahren sei. Zur Klärung des Unfallgeschehens, bei dem ein Gesamtschaden von 1.200 Euro entstanden ist, wird der Fahrer des grünen Suzuki sowie weitere Zeugen gesucht. Hinweise werden von der Polizeistation Erbach entgegengenommen. Telefon: 06062 / 953-0

