POL-DA: Bensheim: Polizei fahndet nach gestohlenem schwarzem Audi Cabriolet (HP-VH 4)

Bensheim (ots) - Ein schwarzes Cabriolet der Marke Audi, Typ A5, wurde am Montag (30.4.2018) der Polizei als gestohlen gemeldet. Der Wagen stand seit Sonntagabend (29.4.2018), 18.30 Uhr, in der Ernst-Ludwig-Straße. Der Umstand des Diebstahls ist bislang noch nicht bekannt. Wer das Auto mit den Kennzeichen HP-VH 4 gesehen hat oder weiß, wo es aktuell abgestellt ist, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22), Telefon: 06252 / 706-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

