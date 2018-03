POL-DA: Rüsselsheim: Jugendlichen attackiert und Jacke gestohlen/Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Rüsselsheim (ots) - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde am Donnerstagabend (01.03.) gegen 19.15 Uhr in der Bahnhofsunterführung von zwei Kriminellen attackiert. Der 16-Jährige wurde von den Tätern zunächst bedroht und anschließend in den Bauch geschlagen. Das Duo forderte die Herausgabe seiner Jacke und flüchtete mit der Beute zu Fuß vom Tatort. Aufgrund der Personenbeschreibung nahmen die Ordnungshüter später im Rahmen der Fahndung zwei 17 und 19 Jahre alte Tatverdächtige aus Rüsselsheim fest. Die beiden Männer sollen am Freitag (02.03.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Verdachts des Raubes.

