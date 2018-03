Zwingenberg (ots) - Ein 45- jähriger Autofahrer aus Zwingenberg hatte in der Nacht zum Freitag (1.3. - 2.3.) deutlich zu viel Alkohol getrunken. Eine Streife der Pfungstädter Polizei stoppte den Wagenlenker um 23.30 Uhr in der Darmstädter Straße und führte eine Kontrolle durch. Die Beamten nahmen dabei deutlichen Alkoholgeruch in dem Fahrzeug wahr. Nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 3,45 Promille, war die Fahrt für den Zwingenberger beendet. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten und dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich der Mann nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell