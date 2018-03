Groß-Zimmern (ots) - Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Röntgenstraße ,ist am späten Donnerstagabend (1.3.) gegen 22.30 Uhr von einem bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt worden. Zuvor war der 54-Jährige von einer Kollegin angesprochen und auf verdächtige Geräusche aus Richtung eines angrenzenden, leerstehenden Gebäudes angesprochen und aufmerksam gemacht worden. Um nach dem Rechten zu sehen, suchte der Reinheimer das Gebäude des ehemaligen Getränkemarktes auf dem benachbarten Gelände auf. Dort traf der Mann im rückwärtigen Bereich auf eine vier bis fünf köpfige Gruppe von Jugendlichen. Als der 54 Jährige die Jugendlichen ansprach, wurde ihm von einer Person aus der Gruppe heraus ein Bein gestellt und zudem unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchtete die Gruppe gemeinsam in Richtung Waldstraße.

Die Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei ist mit diesem Fall betraut. Sie sucht Zeugen und fragt: Wer hat zu dieser Zeit in Tatortnähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die sich auf eine Gruppe Jugendlicher beziehen oder konnte die Situation möglicherweise beobachten? Alle sachdienlichen Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

