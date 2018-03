POL-DA: Lampertheim: Keine Chance für Fahrraddiebe - Polizei lädt zur kostenlosen Codierung ein

Lampertheim (ots) - Schon einfache Maßnahmen schützen vor Diebstahl und erhöhen die Chance, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Dazu gehören nicht nur ein geeignetes Schloss, sondern auch ein Fahrradpass und am besten ein individueller Fahrradcode.

Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bietet im März gleich zwei Codierungstermine für Fahrräder an. Gestartet wird am Freitag, den 16. März 2018, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr. Frühaufsteher haben die Möglichkeit am Samstag, 17. März 2018, einen Termin zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr zu ergattern. Für beide Termine auf dem Gelände der Polizeistation in der Florianstraße in Lampertheim ist eine telefonische Voranmeldung zwingend notwendig! Anfragen werden ab dem Montag, 5. März 2018, und an den nachfolgenden Werktagen zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 06206 / 940-100 entgegengenommen.

Für die Termine bitte an den Eigentumsnachweis, z.B. einen Kaufbeleg, denken und mitbringen. Minderjährige Radler sollen nach Möglichkeit von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Und zum Schluss noch eine Bitte an die Besitzer von Pedelecs und E-Bikes: Bitte bringen Sie den Akku-Schlüssel mit, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach dem Entfernen des Akkus möglich ist.

