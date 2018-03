Fischbachtal (ots) - Einen Sachschaden von rund 8000 Euro haben bislang unbekannte Täter hinterlassen, als sie am späten Donnerstagabend (1.3.) in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr zwei Reifen eines Fahrzeuges zerstachen sowie mehrerer Kratzer im Lack des Autos hinterließen. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen grauen VW Tiguan der zur Tatzeit in der Darmstädter Straße auf dem Parkplatz einer Gaststätte stand. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell