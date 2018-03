POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Shisha-Bar/Spielautomaten im Visier

Gernsheim (ots) - Eine Shisha-Bar in der Heiligenstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (01.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in das Lokal. Sie brachen anschließend drei Geldspielautomaten auf und ließen hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere tausend Euro mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

