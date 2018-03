Bad König (ots) - Die Stoßstange eines parkenden schwarzen VW Golfs ist am Donnerstag (1.3.2018) in der Bahnhofsstraße angefahren worden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Die Beschädigung am Fahrzeugheck liegt bei etwa 800 Euro.

Die Polizei in Erbach ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher und nach Zeugen, die zwischen 9 Uhr und 10.15 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte der Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 953-0.

