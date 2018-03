POL-DA: Kelsterbach: Zwei Fahrradfahrer kollidieren in Unterführung/64-Jähriger erliegt Verletzungen

Kelsterbach (ots) - Zwei 64 und 70 Jahre alte Radfahrer befuhren am Donnerstag (01.03.) gegen 12.55 Uhr die Unterführung zum Staudenring. Im Bereich einer Kurve touchierten sich die beiden Männer im Begegnungsverkehr. Der 64-Jährige aus Kelsterbach kam hierbei zu Fall. Durch den Sturz zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der 70-Jährige Radfahrer aus dem Main-Taunus-Kreis konnte einen Sturz verhindern und wurde nur leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten trugen offenbar keine Fahrradhelme. Zur Klärung der Ursache wurde von der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.

