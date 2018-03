Auswahl an Fundstücken unbekannter Herkunft Bild-Infos Download

Lampertheim/ Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Lampertheim/ Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis: Diebesgut im Auto? / Kriminalpolizei sucht mit Bildern nach den rechtmäßigen Besitzern

Wenige Tage reichten aus, um einen silberfarbenen Mazda voll mit Gegenständen zu bestücken. Das Auto ist in der Nacht zum 28. Oktober 2017 in der Heppenheimer Straße im Ortsteil Hüttenfeld gestohlen worden. Am 31. Oktober 2017 ist der Mazda im nahegelegenen Rosenweg wieder aufgetaucht. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22) vermutet, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen, wie Feldstecher, CD-Player und Bekleidungsstücke, um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37 Jahre alten Mann aus der Region, der im Verdacht steht, ähnlich gelagerte Autodiebstähle mit anschließender "Bunkerhaltung" begangen zu haben. Der Aktionsradius des Tatverdächtigen geht über die hessische Landesgrenze hinaus. Die Ermittler haben Anhaltspunkte, dass er sich im Bereich Mannheim, Weinheim und Ludwigshafen aufhielt. Möglicherweise ist er dort strafrechtlich aufgetreten. Mit der Veröffentlichung der aufgefundenen Gegenstände hofft die Kriminalpolizei weitere Hinweise zu erhalten und die rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen.

Die Bilder der aufgefundenen und noch nicht zugeordneten Gegenstände sind unter dem Link: http://k.polizei.hessen.de/78183503 abrufbar.

Alle Hinweise werden beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegengenommen. Telefon: 06252 / 706-0.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3868171

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell