POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Diebstahl von Arbeitsmaschinen gesucht

Darmstadt (ots) - Kriminelle hatten es bei einem Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch (28.02.) auf mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter in den Technikraum eines Hochhauses in der Stresemannstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen müssen sie von dem Parkplatz auf der Nordseite in in Raum gelangt sein. Hieraus entwendeten sie unter anderem mehrere Bohrhämmer, Schleifer und Fräsen. Der Gesamtwert wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens in Eberstadt unter der Rufnummer 06151/969-3990 entgegen.

