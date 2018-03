Zwingenberg/ Bensheim/ Lorsch/ Bergstraße (ots) - Bei der Durchsuchung der Unterkünfte von zwei tatverdächtigen Wohnungseinbrecher am letzten Montag (26.2., wir haben berichtet) in Bensheim, hat die Polizei Unmengen an Schmuck sicherstellen können. Bei den Fundstücken, Gesamtmenge im dreistelligen Bereich, handelt es sich um Mode- und Silberschmuck sowie um eine Armbanduhr, die mutmaßlich aus Einbrüchen in Zwingenberg, Bensheim, Lorsch und anderen Orten stammen können. Teilweise handelt es sich um individuellen Designerschmuck. Für eine Zuordnung wird die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim, die Fundstücke öffentlich präsentieren.

In den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Heppenheim in der Weiherhausstraße 21, werden die Stücke am Freitag, den 9. März 2018 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr ausgestellt sein. Die Polizei hofft auf ein reges öffentliches Interesse, damit die Stücke den rechtmäßigen Besitzern wieder ausgehändigt werden können. Bei Fragen stehen Beamte des Kommissariats 21/ 22 zur Verfügung. Sie sind unter der zentralen Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3879045

