POL-DA: Rüsselsheim: Opelvillen im Visier von Schmierfinken/Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Rüsselsheim (ots) - Eine Wand im Eingangsbereich der Opelvillen in der Ludwig-Dörfler-Allee wurde in der Zeit zwischen Samstag (24.02.) und Dienstag (27.02.) von bislang unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Schmierfinken brachten dort einen beleidigenden Schriftug an. Die Höhe des Schadens an dem historischen Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

