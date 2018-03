Lützelbach (ots) - Ein 31 Jahre alter Mann ist während des Faschingsumzugs am 11. Februar 2018 in der Hauptstraße, im Bereich einer Hofeinfahrt, im Ortsteil Seckmauern von einem noch unbekannten Mann angegriffen worden. Durch einen Schlag ins Gesicht erlitt der 31-Jährige aus dem bayerischen Erlenbach, der an dem Tag ein schwarzes Schafskostüm trug, so schwere Verletzungen, dass er für mehrere Tage in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Angreifer soll ein aggressives Auftreten gehabt haben und war an dem Tag zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr in Begleitung einer weiteren Person. Beide Männer sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie waren nicht kostümiert und trugen dunkle Bekleidung. Nach dem Angriff gingen sie zu einer Personengruppe in Richtung Ortsausgang, grobe Richtung Wörth am Main.

Wer einen solchen Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die gesuchten Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Höchst. Telefon: 06163 / 941-0.

