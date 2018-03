Bensheim (ots) - Zwei Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen (1.3.2018) bei einem Einbruchsversuch in einem Nagelstudio gestört worden. Die Männer versuchten gegen 1.30 Uhr die Eingangstür des Geschäfts in der Mathildenstraße aufzubrechen. Die bis zu 1,85 Meter großen Täter flohen ohne Beute in Richtung Innenstadt. Bekleidet waren sie mit einer blauen und einer schwarzen Jacke.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

