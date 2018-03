POL-DA: Rüsselsheim: Zigarettenautomat entwendet und geplündert/3500 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots) - Einen im Hessenring an einer Wand angeschraubten Zigarettenautomaten entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (28.02.). Der Automat wurde am Mittwochmorgen in einem Waldstück im Bereich der Mecklenburger Straße wieder aufgefunden. Die Täter hebelten das Gerät mit brachialer Gewalt auf und entnahmen das darin befindliche Geld in noch unbekannter Höhe sowie die Zigarettenpackungen. Durch das rabiate Vorgehen entstand am Automat und an der Hauswand ein Schaden von zirka 3500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

