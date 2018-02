POL-HP: Zeugen nach Verehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) - Am Mittwoch, 28.02.2018, 18.55 Uhr, befuhr eine 64-jährige Lorscherin mit ihrem Mercedes die L 3111 von Lorsch kommend in Richtung Hüttenfeld. In Höhe der ZAKB kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein PKW entgegen. Es kam zur Berührung beider Fahrzeugspiegel. An dem Fahrzeug der Lorscherin entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lorsch unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug, dessen Spiegel auf der Fahrerseite ebenfalls zerstört sein dürfte, nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

